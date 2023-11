iPhone 14 Plus (128 GB): costa solo 829€, è da comprare IMMEDIATAMENTE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta estate puntando un melafonino di casa Apple, oggi potrebbe essere il giorno ideale per portarsi a casa un fantastico iPhone 14 Plus. Nello specifico, il modello da 128 GB, in colorazione Mezzanotte, costa solo 829,00€ su Amazon, e le spese di spedizione saranno comprese nel costo del prodotto. Cosa implica questo? Semplice: riceverete il dispositivo a casa vostra entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e non dovrete pagare un singolo centesimo in più. avrete poi diritto al reso gratuito entro il 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche. Per tutto il resto invece, c’è la garanzia di Apple valida per un anno in tutti gli Apple Store del mondo, oppure potrete fare affidamento alla garanzia di Amazon, valida per ben due anni con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat via telefono, con supporto logistico del sito. Fate fate presto presto se siete interessati perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve. Cosa aspettate?

iPhone 14 Plus: il batteryphone del momento

Questo meraviglioso iPhone 14 Plus è un dispositivo veramente fantastico: presenta uno schermo OLED Retina da ben 6,7″ con cornici sottili e contenute e con un notch di piccole dimensioni che cela selfiecam e tutti i sensori correlati. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, c’è una batteria esagerata che assicura prestazioni di alto profilo: anche due giorni con una singola carica, e si ricarica in un lampo con la wireless charging o con il cavo Lightning. In alternativa potrete optare pr la ricarica via MagSafe.

A soli 829,00€ questo iPhone 14 Plus è lo smartphone perfetto per chi vuole un device top ad un costo ragionevole. Costa poco, ma offre tanto ed è anche un cameraphone eccellente.

