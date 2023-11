iPhone 14 Plus (128 GB): costa meno di 830€ su Amazon, BEST BUY ASSOLUTO

Clamorosa offerta quella che abbiamo osservato oggi su Amazon: il meraviglioso e gigantesco iPhone 14 Plus, il batteryphone di riferimento dello scorso anno di Apple, costa solo 829,00€, spese di spedizione incluse. Il modello in questione dispone di ben 128 GB di memoria interna, è in colorazione azzurra e viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano. Ciò implica che si potrà portare a casa con tantissimi vantaggi esclusivi. Fra tutti dobbiamo segnalare la possibilità di dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati).

C’è la consegna celere in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio – o un luogo da voi designato – e si può anche godere del reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in realtà, in occasione delle festività natalizie, tale periodo di tempo è stato esteso fino al 31 gennaio 2024). In ultima istanza, si ha accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito.

iPhone 14 Plus: batteryphone di alto pregio

Lo smartphone di Apple vanta caratteristiche uniche: considerate che a soli 829,00€ vi porterete a casa un melafonino dalla batteria infinita, con ben 128 GB e con un comparto fotografico di punta che permette di girare video in 4K HDR Dolby Vision. Le ottiche assicurano anche scatti degni di nota, al buio così come in condizioni di luce avverse. Il processore è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G incluso, che assicura prestazioni top anche nel gaming così come nell’utilizzo “social”.

Dispone di uno schermo OLED Retina da 6,7″ con cornici sottili e notch al seguito, presenta un frame in alluminio riciclato e una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless e quella con la tecnologia MagSafe. Non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.