iPhone 14 Plus (128 GB) a meno di 950€ su Amazon: il BEST BUY di Apple

iPhone 14 Plus è uno degli smartphone di Apple più venduti dell’ultimo periodo; si tratta di un vero e proprio batteryphone, un device che fa dell’autonomia la sua killer feature. Rispetto agli altri melafonini infatti, dispone di una cella energetica semplicemente esagerata, capace di assicurare due giorni di autonomia con una singola carica. Insomma, per chi cerca un terminale dalle grandi dimensioni, lui sarà la scelta vincente, con caratteristiche all’avanguardia, un prezzo contenuto (grazie agli sconti di Amazon) e una serie di funzionalità veramente smart.

Come accennato poco fa, vi parleremo subito del suo prezzo: solo 949,00€ grazie ad un’offerta (limitatissima) presente su Amazon. Pensate che il costo di listino sarebbe di 1179,00€, quindi andrete a risparmiare il 20% su un gadget della mela uscito da pochissimo in commercio. Cosa aspettate? Affrettatevi perché le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promozione potrebbe finire a breve.

iPhone 14 Plus: il miglior batteryphone del momento

Grazie ad Amazon avrete accesso ad una serie di vantaggi non da poco; citiamo la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non solo. Questo device gode di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Tutti i prezzi includono l’IVA.

Il display di questo iPhone 14 Plus è un meraviglioso pannello OLED Retina da 6,7 pollici super risoluto, con cornici sottili e notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam e i vari sensori. Il processore interno è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato e la batteria, come detto, è veramente generosa: assicura due giorni con un utilizzo intenso. A soli 949,00€ questo è il miglior iPhone da acquistare oggi se volete un prodotto generoso e capiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.