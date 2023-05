iPhone 14 Plus (128 GB) a meno di 930€ su Amazon: occasione da non perdere

Oggi vogliamo segnalarvi una super offerta davvero speciale: il meraviglioso iPhone 14 Plus da 128 GB in colorazione azzurra si porta a casa ad un prezzo incredibilmente basso. Solo 928,00€ al posto di 1179,00€, grazie agli sconti folli presenti su Amazon. Capite bene che si tratta di uno sconto esagerato per uno dei device più apprezzati dell’ultimo periodo. Ovviamente le spese di spedizione sono incluse nel costo del prodotto, quindi non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa. Mica male se considerate che avete anche la possibilità di farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano; è un’opzione molto comoda soprattutto per chi non è spesso in casa.

iPhone 14 Plus: il Best Buy del giorno

Fra le altre cose, la consegna sarà celere grazie al servizio di Amazon Prime e incluso nell’abbonamento al sito di e-commerce avrete anche la sottoscrizione gratuita alla piattaforma di Prime Video. Non di meno, usufruirete del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e c’è un anno di garanzia con il costruttore e ben due anni di garanzia con il rivenditore. Citiamo poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa volete di più? Vi invitiamo ad affrettarvi per non perdere l’occasione; fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Al prezzo di 928,00€ questo smartphone è semplicemente perfetto; è un cameraphone di altissimo livello, capace di girare video in 4K HDR Dolby Vision e di realizzare scatti nitidi anche al buio, ma non solo. Ha un potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G sotto la scocca che fa girare fluidi tutti i software di bordo. Dulcis in fundo, ha una batteria esagerata che dura due giorni con una singola carica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.