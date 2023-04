iPhone 14 Plus (128 GB): a 999€ diventa un BEST BUY unico

Se state cercando un batteryphone di alto profilo e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 Plus, un prodotto dall’autonomia esagerata, con un design mozzafiato ma soprattutto con una serie di caratteristiche di punta che ve lo faranno amare sin dal primo sguardo. Oggi poi costa pochissimo rispetto al suo prezzo di listino. Pensate che sarà vostro con soli 999,00€ grazie agli sconti di Amazon al posto di 1179,00€. Capite bene che il risparmio è incredibile e noi vi suggeriamo di approfittarne adesso; potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro, o peggio, l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro. Siate veloci per non perdere l’occasione.

iPhone 14 Plus: il top per chi vuole un device premium

Parliamoci chiaro: iPhone 14 Plus è un gigante eccezionale. Ha uno schermo OLED da 6,7 pollici super risoluto, OLED, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, con una luminosità eccezionale e presenta un notch di piccole dimensioni per la fotocamera e per il Face ID. Fra le altre cose però, ha anche una batteria che dura due giorni di utilizzo intenso con una singola carica. Ad oggi, si può definire “lo smartphone dall’autonomia più generosa”. Ottimo poi il SoC Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che assicura prestazioni di qualità Pro. Concludiamo con il comparto fotografico all’avanguardia composto da due lenti da 12 Mpx che girano video in 4K HDR Dolby Vision, in Cinema Mode, in Action Mode e non solo.

iPhone 14 Plus lo comprate su Amazon al prezzo speciale di 999,00€, spese di spedizione incluse. La garanzia è di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Fate presto se siete interessati.

