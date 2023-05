iPhone 14, perché comprare altro?

Se state cerando un nuovo smartphone di Apple di punta ma non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Parliamo del meraviglioso iPhone 14 in versione azzurra con 128 GB di memoria interna. Il Device infatti, gode di innumerevoli vantaggi grazie ad Amazon, ma partiamo subito dal prezzo di vendita: solo 837,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che la consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni il terminale arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Avrete anche la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma non finisce qui. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e volendo, avrete diritto ad un anno di garanzia con Apple e a due anni di garanzia con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata.

Come detto, conviene acquistarlo da Amazon, ma siate veloci; a questo prezzo potrebbe andare a ruba, o peggio, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Altresì, sappiate che potrete anche farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

iPhone 14: il Best Buy del giorno

Oramai lo street price dell’iPhone 14 è sceso ad un prezzo clamoroso. Può essere vostro con soli 837,99€, la spedizione è gratuita. Finalmente costa quanto iPhone 13, quindi diventa più che mai appetibile.

Processore Apple Bionic A15, modem 5G, schermo Retina OLED da 6,1 pollici, autonomia di un giorno con uso intenso, frame in alluminio e back cover in vetro che supporta la ricarica MagSafe e wireless. Non di meno, è un telefono perfetto per qualsiasi operazione: è ottimo sia peri gaming che per i social che per il profilo business. Insomma, non c’è nulla che non possa fare: a soli 837,99€ è un best buy senza paragoni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.