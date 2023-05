iPhone 14: ora con 200€ di sconto su Amazon è un VERO AFFARE (anche in 12 rate)

È arrivato il momento di acquistare un nuovo iPhone 14. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 829 euro invece di 1.029 euro, grazie ad una nuova offerta Amazon. Si tratta di un nuovo minimo storico per lo smartphone di Apple su Amazon che consente anche l’acquisto in 12 rate mensili, senza finanziamento e senza carta di credito (basta una semplice carta di debito) a tutti gli account abilitati a questo tipo di pagamenti. L’offerta è valida per la versione da 128 GB dello smartphone proposto in varie colorazioni. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto che vi porterà alla pagina Amazon dedicata ad iPhone 14.

iPhone 14: ora è in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Le specifiche tecniche di iPhone 14 non mostrano punti deboli. Lo smartphone è dotato dell’ottimo processore Apple A15 Bionic che viene supportato da un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, risultando compatto e comodo da utilizzare in tutti i contesti.

C’è anche una doppia fotocamera posteriore al supporto al 5G. Non manca, naturalmente, il Face ID che consente il riconoscimento in sicurezza. Lato software troviamo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 829 euro invece di 1.029 euro. Il taglio al prezzo di vendita è di 200 euro e c’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per lo smartphone su Amazon. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.