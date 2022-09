iPhone 14 Mini: ecco perché "è stato fatto fuori"

Per quale motivo non c’è più un modello di iPhone 14 Mini? Cosa è successo? Perché la compagnia di Cupertino “ha fatto fuori” la versione più piccola? Scopriamo il motivo.

iPhone 14 Mini: scopriamo i motivi della sua assenza

Osserviamo che questa è la prima linea, dopo due anni, che non include un telefono con schermo inferiore ai 6″. Di fatto, il Mini è stato un game changer per moltissime persone – me compreso – ma adesso, a fronte delle basse vendite ottenute dal 12 Mini e dal 13 Mini, la compagnia ha scelto di non proseguire questa iterazione. Allora lo ha eliminato e ha rilasciato al suo posto un Plus.

Sulla carta, i fan dei “mini telefoni” dovevano essere tantissimi: all’atto pratico, siamo stati pochissimi (mi ci metto anche io in questa categoria) e con mia somma delusione ho appreso della dipartita di questa gamma di prodotti durante il keynote. Chi ha le mani piccole, chi vuole un gadget contenuto che in tasca sia sempre leggero, comodo e delizioso, ora dovrà puntare su un SE o su un ricondizionato o su un prodotto comprato da qualche store. Se ne volete uno, iPhone 13 mini su Amazon lo portate a casa a 709,00€ con spedizione gratuita da Amazon nella versione da 128 GB.

Le prime preoccupazioni su questa serie sono arrivate nel 2020, poco dopo il lancio di iPhone 12 mini. La società ha subito osservato che l’utenza non lo stava comprando. In pochi mesi aveva ottenuto solo il 6% delle vendite, stando a quanto osservavamo il CIRP. Anche l’analista Morgan Stanley era scettico sulle performance finanziarie di qusto modello. Al contrario, iPhone 12 Pro era il più venduto, così come iPhone 13 standard che ancora oggi noi vi consigliamo.

Arriviamo al 2022, con il CIRP che ha suggerito che iPhone 13 mini – per noi fantastico – ha rappresentato solo il 3% delle vendite della gamma del 2021.

Voi siete team #padelloni e comprerete un Plus o un Max o siete team #mini? Fatecelo sapere.

