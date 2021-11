iPhone 14: le performance non stupiranno, pare

L'iPhone di Apple è stato in grado di resistere sul mercato per molti anni. Tuttavia, l'azienda si basa in gran parte sui due principali punti di forza, il sistema iOS e i processori della serie Bionic.

iPhone 14 non sarà un mostro di potenza?

In particolare, le prestazioni dei SoC della serie A sembrano essere nettamente superiori alla concorrenza. Tuttavia, poiché la legge di Moore ha raggiunto il suo limite, il progresso nella tecnologia dei semiconduttori è diventato sempre più difficile.

Anche l'aggiornamento delle prestazioni della gamma Bionic AXX dell'OEM di Cupertino potrebbe rallentare gradualmente, e questo potrebbe dare ai competitor la possibilità di recuperare il vantaggio.

Secondo i rapporti precedenti, il processore A16 Bionic continuerà a utilizzare la tecnologia a 5 nm di TSMC; questo sarà il chip della serie iPhone 14 del prossimo anno.

Il processore A16 Bionic utilizzerà la tecnologia di processo N4P di TSMC. Questa, per chi non lo sapesse, è in realtà un leggero upgrade del normale processo a 5 nm. Tuttavia, non dovrebbe essere ai livelli della futura architettura a 4 nm.

Stando a quanto si leggeva in passato, i processori di prossima generazione della mela dovrebbero utilizzare il processo a 3 nm della compagnia taiwanese. TSMC aveva precedentemente pianificato di rilasciare sul mercato la tecnologia a 3 nm nella seconda metà del 2022. Tuttavia, ha riscontrato un collo di bottiglia nel progetto e sembra che non sarà in grado di rispettare le tempistiche.

Ciò potrebbe significare che il major upgrade della serie iPhone 14 del prossimo anno non sarà sulle sue prestazioni. L'azienda dovrà migliorare altri parametri come la fotocamera e il design, pertanto, non dovremmo aspettarci molto dai futuri melafonini in termini di potenza bruta.

Per i fan degli iPhone che amano le performance, questa non è ovviamente una buona notizia. Tuttavia, è la realtà che dobbiamo accettare.