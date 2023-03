iPhone 14: la versione da 256GB in offerta a 963€ su ePRICE

Fino alla 23:59 di venerdì 10 marzo, o meglio fino a esaurimento scorte, su ePRICE sarà valida l’offerta con protagonista la versione da 256GB del nuovo iPhone 14, che puoi acquistare a 963,90 euro anziché 1.100 euro, con un risparmio netto di 136 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

iPhone 14 da 256GB in sconto di 136 euro su ePRICE

La versione da 256GB di iPhone 14 è l’ideale per chi scarica numerose app, soprattutto titoli di videogiochi, e ha l’abitudine di conservare foto e video nella memoria interna senza sfruttare iCloud o qualsiasi altro servizio cloud a pagamento, garantendo il doppio della memoria interna rispetto alla versione base da 128GB. Per il resto presenta le medesime caratteristiche che hanno trasformato iPhone 14 in uno dei telefoni più venduti negli ultimi mesi, soprattutto per chi cerca un top di gamma compatto senza abbandonare l’universo iOS. Semplicemente l’iPhone base migliore di sempre, con un’autonomia finalmente convincente e un comparto multimediale come sempre superiore rispetto alla concorrenza.

L’articolo in promozione è in colorazione Mezzanotte, ma puoi scegliere anche le colorazioni Blu, Galassia, Rosso e Viola. Per verificare i prezzi, collegati alla pagina di ePRICE linkata qui sotto nel bottone.

Sono rimasti pochi pezzi, approfitta ora dell’offerta di ePRICE sul nuovo iPhone 14 da 256GB. Puoi anche pagare in tre rate con Oney, aggiungendo una piccola commissione di 11 euro rispetto al prezzo promozionale di oggi: paghi la prima rata 332,8 euro e le altre due 321,3 euro ciascuna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.