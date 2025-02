iPhone 14 in offerta flash: prezzo super per la versione da 256 GB

È il momento giusto per acquistare iPhone 14. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora disponibile in offerta su eBay con la possibilità di acquistare la versione da 128 GB al prezzo scontato di 575 euro mentre la versione da 256 GB viene proposta al prezzo scontato di 667 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna. Per accedere alle offerte basta premere sul box riportato qui di sotto.

iPhone 14: ora il prezzo è giusto

Con iPhone 14 è possibile mettere le mani su di un ottimo smartphone, in grado di abbinare dimensioni compatte, prestazioni elevate e un software sempre aggiornato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici affiancato dal SoC Apple A15 Bionic. C’è spazio anche per il sistema operativo iOS 18 con il Face ID e la possibilità di accedere a tutti i servizi Apple. Lo smartphone è dotato di 128 GB oppure 256 GB di storage. C’è anche la certificazione IP68. Il rapporto qualità/prezzo dello smartphone diventa davvero molto interessante, soprattutto andando a considerare la versione da 256 GB.

Con l’offerta in corso su eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di:

575 euro per la versione da 128 GB

per la versione da 669 euro per la versione da 256 GB

Il pagamento può avvenire anche in 3 rate mensili, con PayPal oppure con Klarna. Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo e solo per un numero limitato di unità.