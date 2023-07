iPhone 14 in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon: è un BEST BUY

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone 14. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora protagonista di una nuova offerta Amazon con la possibilità di acquistare la versione da 128 GB al prezzo scontato di 799 euro. La promozione permette di acquistare il dispositivo al prezzo più basso di sempre sullo store, con la possibilità anche di acquistare il dispositivo in 5 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta, valida per diverse colorazioni, è disponibile il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 14 in offerta al prezzo più basso di Amazon

In questo momento, iPhone 14 è lo smartphone giusto da comprare: il comparto tecnico non ha punti deboli, unedo dimensioni compatte con ottime prestazioni, tanta efficienza e un’autonomia sopra la media. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e del potente SoC Apple A15 Bionic, chip in grado di garantire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, oltre al sistema operativo iOS 16, aggiornato sempre all’ultima versione disponibile da Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 799 euro invece di 1.029 euro, con possibilità anche di acquistare lo smartphone in 5 rate mensili senza interessi. L’offerta è disponibile per diverse colorazioni dello smartphone. Da notare, inoltre, che in sconto c’è anche la versione da 256 GB dello smartphone di Apple che viene proposta a 979 euro invece di 1.159 euro. Per accedere all’offerta è possibile accedere ad Amazon tramite il link qui di sotto.

