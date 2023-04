iPhone 14 in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon (anche in 12 rate)

Ci siamo: è il momento di acquistare iPhone 14 su Amazon. Lo smartphone di Apple, infatti, viene proposto al nuovo prezzo minimo storico per lo store. In questo momento, iPhone 14 è disponibile al prezzo scontato di 829 euro invece di 1.029 euro, con un taglio netto di 200 euro per la variante da 128 GB. Da notare, inoltre, che l’offerta prevede anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito e senza finanziamento. Da notare che se avete bisogno di più memoria c’è la variante da 256 GB scontata a 999 euro (e acquistabile in 12 rate). Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 14 è al prezzo minimo storico su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 14 non ha bisogno di presentazioni: lo smartphone presenta un ottimo display OLED da 6,1 pollici e include il SoC Apple A15 Bionic, in grado di garantire ottime prestazioni con un’autonomia superiore alla media. Lo smartphone è dotato di doppia fotocamera e del sistema operativo iOS 16. Lo smartphone non ha punti deboli e rappresenta la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 829 euro invece di 1.029 euro mentre la variante da 256 GB viene proposta a 999 euro. Entrambe le versioni sono acquistabili in 12 rate mensili, senza interessi. Per l’acquisto a rate vi basterà selezionare l’apposita modalità prima di aggiungere lo smartphone al carrello. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto. Gli sconti sono disponibili esclusivamente per alcune colorazioni della gamma iPhone 14.

