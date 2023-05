iPhone 14 in offerta ad un OTTIMO PREZZO su Amazon (256 GB e 512 GB)

È il momento giusto di acquistare un nuovo iPhone 14 andando a scegliere la variante da 256 GB oppure quella da 512 GB, i due tagli di memoria più capienti e decisamente più comodi rispetto alla versione da 128 GB che rischia di “star stretta” a molti utenti. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 256 GB al prezzo scontato di 999 euro (-159 euro rispetto al listino) mentre iPhone 512 GB è disponibile al prezzo scontato di 1.279 euro (-140 euro rispetto al listino). In entrambi i casi, inoltre, si può pagare in 12 rate senza interessi, anche con carta di debito. L’offerta è valida solo per alcune colorazioni. Per scegliere il modello di iPhone 14 da comprare su Amazon a prezzo scontato è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 256/512 GB ora in offerta su Amazon

Grazie ad una scheda tecnica completa e all’ottimizzazione tipica degli smartphone di Apple, iPhone 14 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone. Lo smartphone è dotato del potente chip Apple A15 Bionic oltre che di un display OLED da 6,1 pollici. C’è anche una doppia fotocamera oltre che il supporto al Face ID come sistema di autenticazione e sblocco in sicurezza. Il sistema operativo è iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14:

al prezzo scontato di 999 euro per la versione da 256 GB

per la versione da al prezzo scontato di 1.279 euro per la versione da 512 GB

In entrambi i casi c’è la possibilità di acquistare lo smartphone in 12 rate mensili senza interessi. Per attivare l’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.