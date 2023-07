iPhone 14: in offerta a QUESTO PREZZO su Amazon è un VERO AFFARE (-229€)

È un buon momento per acquistare iPhone 14. Lo smartphone di Apple continua a calare di prezzo e oramai si è assestato su un livello decisamente più accessibile rispetto al passato. Con questa nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 800 euro invece di 1.029 euro, ottenendo così uno sconto di 229 euro rispetto al prezzo consigliato. L’offerta è valida per diverse colorazioni. Per accedere allo sconto è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 128 GB è in offerta ad un ottimo prezzo su Amazon

Grazie al nuovo calo di prezzo, iPhone 14 diventa, sempre di più, un punto di riferimento del mercato. Lo smartphone è dotato di un comparto tecnico completo con un display OLED da 6,1 pollici e il SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni.

Tra le specifiche c’è spazio per una doppia fotocamera posteriore, con due sensori da 12 Megapixel, e per il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato da Apple. Non manca il Face ID per lo sblocco e l’autenticazione in sicurezza. Lo smartphone è resistente all’acqua.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 800 euro invece di 1.029 euro. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare lo smartphone di Apple a prezzo ridotto.

C’è anche la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Da notare, inoltre, che è possibile puntare anche sulla versione da 256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 979 euro. Tutte le offerte sono disponibili tramite il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.