iPhone 14 in offerta a 799€ su Amazon: è il BEST BUY di oggi

Continua il calo di prezzo di iPhone 14. Lo smartphone diventa sempre più conveniente e ora può essere acquistato al prezzo scontato di 799 euro grazie a questa nuova offerta Amazon. Si tratta di un’occasione da non perdere: a questo prezzo, infatti, iPhone 14 è il modello da comprare per la gamma Apple per rapporto qualità/prezzo. C’è anche la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi, anche con carta di debito e senza finanziamento. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido per la versione da 128 GB dello smartphone.

iPhone 14 in offerta al miglior prezzo su Amazon

iPhone 14 è dotato di una scheda tecnica davvero completa e senza punti deboli. Si tratta di uno smartphone che oggi presenta un rapporto qualità/prezzo al top, diventando un riferimento della gamma Apple. Lo smartphone presenta il SoC Apple A15 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti e tanta efficienza, e un display OLED da 6,1 pollici. Da notare anche la presenza di due fotocamere posteriori.

Tra le specifiche di iPhone 14 troviamo anche il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da parte di Apple. La versione in offerta è dotata di 128 GB di storage. C’è anche il supporto al Face ID, per l’autenticazione e lo sblocco in sicurezza.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 799 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi, con la possibilità di pagare con carta di debito. E’ possibile scegliere tra diverse colorazioni per completare l’acquisto della versione desiderata dello smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.