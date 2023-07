iPhone 14 in offerta a 799€: è l'OFFERTA TOP di oggi su Amazon

iPhone 14 è lo smartphone da comprare oggi: il calo di prezzo e la possibilità di sfruttare la garanzia fornita da Amazon per lo smartphone sono una combinazione vincente, anche considerazione le prestazioni eccellenti garantite dall’ottimizzazione hardware/software di Apple. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 799 euro invece di 1.029 euro.

Si tratta di una promozione ottima, arricchita dalla possibilità di scegliere tra più colorazioni quella più adatta alle proprie preferenze. In più, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, c’è la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi, anche con carta di debito. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 è in offerta a 799 euro su Amazon: è un best buy

Per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone davvero conveniente, l’offerta dedicata ad iPhone 14 è un’occasione da non farsi sfuggire. Lo smartphone di Apple, infatti, presenta una scheda tecnica davvero ottima, con il SoC Apple A15 Bionic che viene affiancato da un display OLED da 6,1 pollici.

C’è poi una doppia fotocamera posteriore con due sensori da 12 Megapixel oltre al sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile da Apple. Lo smartphone ha il Face ID per l’autenticazione e lo sblocco in sicurezza.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 da 128 GB al prezzo scontato di 799 euro. C’è la possibilità di scegliere tra più colorazioni ed è anche possibile optare per il pagamento in 5 rate mensili senza interessi. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata tramite il link qui di sotto.

