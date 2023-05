iPhone 14: in offerta a 729€ è l'AFFARE TECH di oggi (-300€, anche a rate)

iPhone 14 diventa ancora più conveniente e ora è disponibile al prezzo scontato di 729 euro invece di 1.029 euro, con un taglio di 300 euro rispetto al prezzo di listino. Lo smartphone, infatti, è protagonista di una nuova offerta eBay che abbatte il prezzo di vendita grazie alla possibilità di utilizzare il codice sconto MAGGIO23EDAYS, valido fino al prossimo 25 maggio. Da notare, inoltre, che pagando con PayPal è possibile optare per l’acquisto in 3 rate senza interessi. Lo sconto è utilizzabile sulle colorazioni: nero, bianco, rosa e azzurro. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 ad un super prezzo con la nuova offerta di oggi

Grazie ad un comparto tecnico di primo livello, iPhone 14 è oggi lo smartphone giusto da comprare, soprattutto in considerazione del drastico taglio di prezzo che lo vede protagonista (-300 euro per la versione da 128 GB). Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici e del SoC Apple A15 Bionic. C’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato da Apple.

Con la nuova offerta eBay è, quindi, possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 729 euro invece di 1.029 euro, con uno sconto di 300 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Lo smartphone è scontato grazie al codice MAGGIO23EDAYS che garantisce uno sconto aggiuntivo di 100 euro. Basta aggiungere il codice al carrello prima di completare l’acquisto per ottenere lo sconto.

L’offerta riguarda le colorazioni:

Si tratta di una promozione che sarà disponibile fino al 25 maggio oppure fino ad esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.