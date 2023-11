iPhone 14 in offerta a 654€: ora è un VERO AFFARE (anche a rate)

iPhone 14 diventa un best buy assoluto: con la nuova offerta eBay disponibile oggi, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple con un prezzo scontato di 654 euro, grazie all’utilizzo del codice sconto NOVEDAYS da aggiungere direttamente al carrello prima di completare l’acquisto. Scegliendo il pagamento con PayPal, inoltre, è possibile acquistare lo smartphone anche in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 14: a questo prezzo è un best buy assoluto

Puntare su iPhone 14 diventa sempre più conveniente. Lo smartphone è dotato del SoC Apple A15 Bionic, garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre a una doppia fotocamera posteriore.

Il sistema operativo è iOS, con possibilità di utilizzare il Face ID per l’identificazione e lo sblocco e accedere a tutti i servizi Apple. La nuova offerta in corso oggi rappresenta l’occasione giusta per acquistare iPhone 14, oramai sempre più punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 654 euro, grazie allo sconto extra garantito dal codice sconto NOVEDAYS che va aggiunto al carrello in fase di completamento dell’ordine, in modo da ottenere uno sconto extra di 75 euro rispetto al prezzo precedente per la versione da 128 GB.

Scegliendo il pagamento con PayPal, inoltre, è possibile acquistare il dispositivo anche con un pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo.

