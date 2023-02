iPhone 14: il miglior iPhone da comprare oggi?

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone che per noi è semplicemente un Best Buy sul mercato. Inizialmente, quando è stato annunciato, non c’aveva convinto più di tanto, ma non per un motivo particolare. Il suo costo elevato infatti, ci ha fatto storcere il naso ; adesso invece, con uno Street Price di 899,00€, diventa più che mai appetibile. Come avrete capito, ci troviamo di fronte ad un risparmio semplicemente mostruoso, che vi farà risparmiare diverse centinaia di euro.

Unitamente a ciò, acquistandolo da Amazon, riceverete tanti vantaggi; segnaliamo le spese di spedizione gratuite, la consegna celere in pochissimi giorni e volendo, anche il reso gratuito entro un mese. Amazon vi offre poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate grazie al servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone 14 (128 GB): perché comprarlo?

iPhone 14 è un’ammiraglia unica nel suo genere; è un prodotto elegante, leggero, compatto ma che offre specifiche all’avanguardia. Partiamo dallo schermo che è un bellissimo display OLED da 6,1” che si vede bene in ogni condizione di luce.

Il processore invece, il potentissimo Apple Bionic A15, consente di eseguire operazioni incredibili con una fluidità che è impressionante. Ovviamente non manca un modem 5G per la connettività di ultima generazione. La batteria assicura un giorno intero di utilizzo intenso e si ricarica velocemente con la wireless charging o con la MagSafe.

Ottimo anche il comparto fotografico con ottiche di punta che girano video in 4K HDR Dolby Vision, realizzano scatti nitidi anche al buio e come non citare il grande software ricco di funzionalità come lo slow motion, gli stili fotografici e la cinema mode

Approfittate subito di questo fantastico sconto per portarvi a casa iPhone 14 da 128 GB a soli 899,00 €. Fate presto prima che terminino le scorse disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.