iPhone 14: il flagship più venduto, OGGI a meno di 820€ su Amazon

L’attesa è finalmente terminata, perché Apple ha lanciato da pochissimi mesi il suo ultimo gioiello tecnologico: l’iPhone 14. Con una combinazione di innovazioni all’avanguardia e potenti miglioramenti, questo terminale supera le aspettative degli appassionati di tecnologia e degli utenti che lo stanno acquistando. Grazie agli sconti di Amazon poi, questo gioiello sarà vostro con soli 829,00€, spese di spedizione incluse. La versione in sconto è quella Midnight con 128 GB di memoria interna, ma sappiate che potrete acquistare anche le altre colorazioni.

iPhone 14: a soli 829,00€ è imperdibile

iPhone 14 presenta un design elegante che mantiene l’estetica iconica di Apple. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche significative. La parte anteriore del dispositivo vanta un display Super Retina XDR, che offre una risoluzione nitida e colori vivaci. Sul retro, è presente un sistema a doppia fotocamera disposto in diagonale, che conferisce un tocco di modernità. Inoltre, l’utilizzo di Ceramic Shield sulla parte anteriore e di vetro temperato di alta qualità sulla parte posteriore lo rende più resistente agli urti e alle cadute. Lo schermo, ad ogni modo, è da 6,1 pollici con cornici contenute e notch che cela selfiecam e sensori (Face ID, in primis).

Sotto la scocca troviamo il potente chip A15 Bionic, progettato da Apple per offrire prestazioni eccezionali. Questo nuovo processore è costruito con una tecnologia avanzata a 5 nanometri, che lo rende più veloce ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle generazioni precedenti. L’A15 Bionic offre un miglioramento del 50% nelle prestazioni della CPU e del 30% nelle prestazioni della GPU rispetto al chip A14, aprendo la strada a un’esperienza di utilizzo più fluida e reattiva.

Il comparto fotografico è eccezionale: ci sono due lenti, grandangolare e ultra-grandangolare, che sono state potenziate per catturare immagini più dettagliate e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il nuovo sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine garantisce foto e video stabili, riducendo l’effetto di mosso. Infine, dispone di una batteria più capiente, che offre un’autonomia superiore rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, Apple ha introdotto la tecnologia di ricarica MagSafe migliorata, che permette una ricarica più veloce e sicura. A soli 829,00€ questo è il miglior iPhone da acquistare oggi: il compromesso per tutti.

