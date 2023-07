iPhone 14: è lui il miglior iPhone da comprare OGGI su Amazon (799€)

iPhone 14 è uno degli smartphone di Apple più venduti degli ultimi mesi; si parla di un prodotto basico ma estremamente potente al tempo stesso. Design classico ereditato dall’iPhone 13, processore premium con modem 5G integrato, tecnologie di alto profilo e oggi, grazie agli sconti di Amazon, dispone di uno street price inarrivabile. Costa solo 799,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire perché è veramente un best buy a questa cifra.

iPhone 14: le caratteristiche tecniche

Partiamo la disamina del prodotto dalla sua estetica: iPhone 14 dispone di un design raffinato ed elegante che si fonde armoniosamente con la sua struttura di vetro e metallo. Con bordi sottili e angoli arrotondati, vanta un design lussuoso e premium, sia alla vista che al tatto. Non di meno, è compatto e maneggevole, visto che il display è da soli 6,1 pollici. A tal proposito, citiamo che questo è realizzato con la tecnologia OLED: colori vividi, contrasti elevati e neri profondi. La risoluzione e la luminosità sono al massimo.

Sotto la scocca dispone del potentissimo chipset Apple Bionic A15 coadiuvato da un’unità di elaborazione estremamente potente che promette prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica migliorata. Supporta anche la connettività 5G e permette di navigare in Internet a velocità ultra-rapide e di godere di streaming video di alta qualità in mobilità. Eccellente il sistema di fotocamera con due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision.

Viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che disporrà della consegna celere e immediata, le spese di spedizione saranno incluse nel costo dell’articolo, si potrà dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale e, non di meno, si avrà accesso ad una serie di garanzie per la sicurezza post vendita. Due anni di assistenza con il rivenditore e uno con Apple. A soli 799,00€ iPhone 14 è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.