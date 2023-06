iPhone 14 è il telefono più venduto di Apple: ha superato iPhone 14 Pro Max

Stando a quanto emerge da un recente rapporto di ITHome, sembra che siano appena usciti i risultati finanziari di Apple condotti dalla Wave7 Research. In poche parole, dal sondaggio si scopre il cambio di interesse da parte dell’utenza nei confronti dei melafonini. Secondo gli analisti di JPMorgan Chase infatti, iPhone 14 è riuscito a superare iPhone 14 Pro Max come device di nuova generazione più venduto. Non è difficile capire il motivo; è un telefono incredibile, costa poco, ha un buon rapporto qualità-prezzo, specifiche al top, design premium e fotocamere all’avanguardia. Su Amazon lo trovate a soli 829,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 14: il miglior smartphone che puoi comprare oggi

Si legge che questo smartphone è riuscito a conquistare una grossa fetta di mercato; si parla del 18% fra i provider americani e ha superato il gigante di punta, il Pro Max che è attualmente l’ammiraglia della compagnia. iPhone 14 Pro invece, ha registrato un calo e iPhone 14 Plus invece, è riuscito a mantenersi stabile con una quota pari al 7%. Il mese in cui Apple ha venduto di più è stato – inspiegabilmente – aprile con un 67% sulle vendite complessive. È un grosso aumento rispetto al 61% registrato a marzo. Non ci sono dati relativi ad altri melafonini ma si scopre che anche iPhone 11 è uno dei più venduti di sempre e continua ad essere osservato dagli utenti; è ancora ottimo, con un chip potente, un bel design e una batteria che dura tantissimo.

Dall’analisi condotta dai vede la natura dinamica del mercato della telefonia mobile; i gusti cambiano spesso e in fretta, ci sono ritorni di fiamma e non sempre il più costoso equivale al più venduto. Il modello standard della serie 2022 di Apple mostra come l’azienda riesca a soddisfare le esigenze di tutti anche con un device low-cost (economico per modo di dire).

