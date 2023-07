iPhone 14: è ancora lui il best buy del giorno su Amazon

Oggi vi parliamo di uno dei telefoni di Apple più venduti dell’ultimo periodo, nonché uno dei più apprezzati per via dell’ottimo rapporto qualità-prezzo. Ci riferiamo, ovviamente, ad iPhone 14 che, nella sua semplicità è in grado di rappresentare una delle scelte vincenti se si sta cercando un nuovo smartphone di pregio. Nulla da dire, è semplicemente perfetto per tantissime operazioni: va benissimo per la gestione dei social, per la creazione dei contenuti per il web, ma non solo. Sono tanti i motivi per cui conviene comprarlo, ma partiamo dal costo contenuto e in super sconto: sarà vostro con soli 829,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio sarà davvero elevato, pari al 20% sul valore di listino. Se siete interessati vi consigliamo di effettuare subito l’acquisto per non perdere la promozione dedicata.

iPhone 14: tanti motivi per cui comprarlo oggi

iPhone 14 si presenta come un device compatto e contenuto, dalle dimensioni umane e tascabili. Di fatto, lo schermo da 6,1 pollici con cornici contenute e notch al seguito (che cela la selfiecam e i vari sensori) è un bellissimo pannello che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Con il chipset Apple Bionic A15 con modem 5G integrato potrete utilizzare lo smartphone per qualsiasi operazione; anche i titoli più impegnativi andranno benissimo e gireranno sempre fluidi. Il comparto fotografico invece, è da paura: ci sono due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide anche al buio. Meravigliosi i ritratti con bokeh; i creativi troveranno in questo gadget un prezioso alleato per dar sfogo alla propria fantasia.

Con un prezzo di soli 829,o0€, spese di spedizione incluse, questo è un super best buy; non lasciatevelo sfuggire. Lo trovate su Amazon ma se siete interessati sbrigatevi.

