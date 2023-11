iPhone 14 da 256 GB: in offerta al MINIMO STORICO è da prendere subito

È il momento di comprare iPhone 14 da 256 GB. Lo smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 773 euro, raggiungendo così il suo nuovo minimo storico grazie a quest’offerta di eBay. Da notare che scegliendo il pagamento in 3 rate con PayPal è possibile dilazionare il pagamento senza alcun costo aggiuntivo. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo tramite il link qui di sotto.

iPhone 14 da 256 GB è al minimo storico

Con iPhone 14 è possibile mettere le mani su uno dei migliori iPhone sul mercato per rapporto qualità/prezzo, con prestazioni ottimali e dimensioni compatte. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al chip Apple A15 Bionic che, per la fascia di prezzo, garantisce un livello di performance sempre molto elevato. La versione proposta in offerta oggi è quella da 256 GB.

Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore e del sistema Face ID per la scansione del volto e, quindi, lo sblocco e l’autenticazione in sicurezza. Da notare che lo smartphone ha il sistema operativo iOS 17, con aggiornamenti costanti che introducono nuove funzionalità a disposizione degli utenti.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 da 256 GB al prezzo scontato di 773 euro. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato ed è anche possibile completare il pagamento in 3 rate senza interessi scegliendo di pagare con PayPal. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

