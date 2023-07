iPhone 14 da 256 GB è al MINIMO STORICO su Amazon

Continua il calo di prezzo di iPhone 14 che oggi è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. Lo smartphone, infatti, raggiunge il minimo storico nella variante da 256 GB di storage, decisamente più completa rispetto alla versione base da 128 GB e disponibile in diverse colorazioni. Questa variante del dispositivo di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 929 euro. Per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali c’è la possibilità di completare l’acquisto in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 da 256 GB tocca il minimo storico su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 14 non ha certo bisogno di presentazioni: lo smartphone di Apple è dotato di specifiche complete e non ha punti deboli. A disposizione dei suoi utenti, infatti, iPhone 14 propone un display OLED da 6,1 pollici che viene abbinato al SoC Apple A15 Bionic, garanzia di prestazioni eccellenti.

Tra le specifiche c’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre che il supporto al Face ID. Lato software, invece, troviamo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. La memoria interna della variante in offerta è pari a ben 256 GB.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 256 GB al prezzo scontato di 929 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per lo smartphone di Apple che ora diventa il modello su cui puntare per tutti gli utenti alla ricerca di un iPhone con tanta memoria. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.