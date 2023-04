iPhone 14 con QUEST'OFFERTA è da PRENDERE SUBITO: lo sconto è di 250€ (anche a rate)

iPhone 14 è disponibile ad un prezzo sempre più basso: lo smartphone di Apple, infatti, può ora essere acquistato al prezzo scontato di 779 euro invece di 1.029 euro grazie alla nuova offerta eBay che garantisce uno sconto di 250 euro per la variante da 128 GB. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile beneficiare anche dell’acquisto in 3 rate senza interessi. L’offerta riguarda tutta la gamma di iPhone 14. E’ possibile acquistare a prezzo scontato lo smartphone con colorazione nero, rosso, blu, giallo, viola o bianco (vi basta cliccare sul colore desiderato per raggiungere l’offerta dedicata).

iPhone 14 conviene sempre di più grazie a questa nuova offerta

iPhone 14 è uno smartphone completo, dalle dimensioni compatte e con specifiche di fascia alta. Si tratta di una combinazione ottima per poter contare sempre su prestazioni al top, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici oltre che di un SoC Apple A15 Bionic in grado di offrire una marcia in più, sia in termini di prestazioni che di efficienza. C’è anche iOS 16, sempre aggiornato e ottimizzato per offrire prestazioni al top.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 779 euro invece di 1.029 euro con la possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni:

L’offerta è disponibile per un periodo limitato. Per sfruttarla, quindi, è opportuno agire subito. Potete accedere all’offerta tramite il link qui di sotto oppure i link nell’elenco di sopra che vi porteranno alla colorazione desiderata.

