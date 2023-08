iPhone 14 con 256 GB: sconto FOLLE su Amazon, lo paghi solo 949€ (-18%)

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Apple e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 che, nella sua iterazione con 256 GB di memoria interna e in colorazione Product (RED), costa solo 949,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Come detto, la consegna quindi sarà celere e immediata, oltre che garantita. Avrete anche la possibilità di ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Amazon Locker presenti sul territorio italiano e, non di meno, potrete godere del reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Insomma, i vantaggi sono sicuramente tanti, ma non finiscono qui.

iPhone 14 con 256 GB di memoria: ecco perché devi prenderne uno adesso

Il telefono è un best buy assoluto al prezzo a cui viene proposto; parliamo di soli 949,00€ con consegna celere e gratuita, oltre che immediata. Il costo iniziale è molto più elevato quindi se siete interessati dovete sbrigarvi perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro. Potrete anche dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito; inoltre, ci sarà la possibilità di usufruire della garanzia di Apple per un anno e di Amazon per ben due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 14 è un device potentissimo, dotato di schermo OLED con notch al seguito, da ben 6,1 pollici. È un pannello Retina che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. Sotto la scocca c’è il potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che assicura prestazioni eccellenti e velocità rapide con i download. Buona la batteria che garantisce un giorno di utilizzo intenso con una singola carica. A soli 949,00€ è un dispositivo eccellente che noi ci sentiamo di consigliare su tutta la linea. Fate presto se siete interessati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.