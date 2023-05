iPhone 14 col SOTTOCOSTO di MediaWorld è irrinunciabile

Il Let’s Go Sottocosto di MediaWorld non poteva partire meglio di così. L’offerta per l’iPhone 14 nel taglio da 128GB è di quelle da prendere al volo subito, grazie alle sconto di 200 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. In termini percentuali stiamo parlando di uno sconto superiore al 19%, due cifre che se accostate ai dispositivi Apple danno il giusto valore dell’offerta. Tutto vero: puoi acquistare iPhone 14 in offerta sul sito di MediaWorld a 829 euro anziché 1.029 euro.

iPhone 14 (128GB) in sconto di 200 euro sul sito di MediaWorld

Non approfittare del Sottocosto di MediaWorld è un delitto, in ambito tech si intende. Perché il prodotto in offerta non è un telefono qualunque, ma l’iPhone 14, che per molti altro non è che l’iPhone definitivo a livello di design, di processore, di comparto camere, di autonomia. Un modello destinato a superare nel numero di vendite anche i pluripremiati iPhone 12 e iPhone 13, a conferma di come Apple abbia le idee ben chiare su come attrarre nuovi clienti anno dopo anno.

Acquistando iPhone 14 online sul sito di MediaWorld ottieni numerosi benefici, tra cui il finanziamento in 21 rate, la supervalutazione del tuo usato di ulteriori 60 euro, 4 mesi gratis di Apple Music e 3 mesi gratuiti di iCloud+ con 50GB inclusi. Prima di procedere, ti ricordiamo che tutti i prodotti sottocosto di MediaWorld sono acquistabili in una singola unità. Questo significa che non puoi acquistare due o tre iPhone 14 a questo prezzo ma uno solo.

Cogli al volo l’offerta del Sottocosto di MediaWorld per il nuovo iPhone 14 e risparmia così 200 euro subito. Puoi anche scegliere di ritirare gratuitamente l’iPhone nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.