iPhone 14 cala ancora su Amazon: ora è al PREZZO GIUSTO (anche in 5 rate)

Con iPhone 14 si va sul sicuro ed è possibile acquistare uno smartphone completo, veloce e con un supporto software di altissimo livello garantito da Apple. Con la nuova offerta Amazon è possibile ora acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 724 euro, con un ulteriore ribasso rispetto al prezzo dei giorni scorsi (749 euro). C’è anche la possibilità di acquisto con pagamento in 5 rate mensili, anche con carta di debito, per gli utenti Amazon che possono accedere ai pagamenti rateali. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. La promozione vale solo per alcune colorazioni.

iPhone 14: a questo prezzo su Amazon è da prendere subito

Chi cerca un nuovo iPhone ma ha un budget ridotto per gli standard degli smartphone di Apple può puntare dritto su iPhone 14. Si tratta di un modello ottimo, completo e con tante funzionalità avanzate. Con l’offerta in corso, inoltre, il rapporto qualità/prezzo cresce ancora.

Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al potente chip Apple A15 Bionic che permette di ottenere prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo iOS 17, sempre una garanzia in termini di affidabilità, prestazioni e supporto software.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 724 euro, con la possibilità anche di completare l’acquisto optando per un pagamento in 5 rate mensili senza interessi, per gli utenti Amazon che possono accedere ai pagamenti rateali. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è disponibile in sconto solo in alcune colorazioni.

