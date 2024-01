iPhone 14 cala ancora di prezzo: è l'OFFERTA TOP di oggi (anche a rate)

iPhone 14 continua ad essere la scelta giusta per la maggior parte degli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone. Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 729 euro per la versione da 128 GB e al prezzo scontato di 834 euro per la versione da 256 GB. C’è anche la possibilità di acquisto a rate: pagando con PayPal, infatti, è possibile completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi. La consegna è gratuita. Per accedere subito all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

iPhone 14 è in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPhone 14 è possibile acquistare uno smartphone veloce, compatto ed efficiente che può essere un ottimo acquist per chi cerca un nuovo iPhone. Tra le specifiche tecniche troviamo l’immancabile display OLED da 6,1 pollici a cui si affianca il potente SoC Apple A15 Bionic, per una combinazione in grado di offrire prestazioni ottime e un’esperienza utente completa, anche grazie al sistema operativo iOS, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile, con un supporto software al top del mercato. C’è il Face ID oltre alla possibilità di accesso completo a tutti i servizi messi a disposizione da Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 a prezzo scontato. Le opzioni sono:

Per entrambi i modelli è possibile completare l’acquisto anche con pagamento in 3 rate senza interessi, pagando con PayPal. Per sfruttare la promozione basta cliccare sul link qui di sotto oppure sui link precedenti. La consegna è sempre gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.