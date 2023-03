iPhone 14 Blu precipita a 861€ su ePRICE (più cashback del 20%)

Da poche ore su ePRICE è online l’iniziativa Doppio Risparmio!, che prevede uno sconto immediato su tutti gli articoli in catalogo a cui sommare un cashback del 20%. Tra i prodotti inclusi nella promo c’è anche l’iPhone 14 Blu, protagonista di un’ottima offerta: oggi lo puoi acquistare a soli 861 euro, grazie allo sconto di quasi 170 euro sul prezzo di vendita consigliato. E non è finita qui, perché puoi anche beneficiare del cashback del 20%.

iPhone 14 Blu è più conveniente su ePRICE

Un’offerta da capogiro, così si può definire in una sola parola la proposta di ePRICE lanciata questa mattina e valida fino alle 23:59 di lunedì 27 marzo. Su tutti gli ordini d’importo pari o superiore a 100 euro hai diritto a un doppio risparmio: uno sconto immediato e un cashback del 20%. Il valore massimo del buono offerto da ePRICE con il cashback del 20% è pari a 200 euro. Riceverai il buono sconto dalla mezzanotte del 9 maggio (controlla la tua area personale sul sito eprice.it), dopodiché avrai tempo fino alle 23:59 di lunedì 15 maggio per spenderlo acquistando articolo di importo pari o superiore a 250 euro. Il regolamento dell’iniziativa chiarisce che i buoni sconti non sono né cumulabili né frazionabili.

Se completi oggi l’acquisto dell’iPhone 14, non solo quindi risparmi quasi 170, ma ricevi anche un cashback del valore di 172 euro.

Se è da tempo che hai messo nel mirino il nuovo iPhone 14, quella di ePRICE è una delle offerte più ghiotte di sempre: non solo lo sconto immediato pari a 168 euro, in più anche il cashback del 20%, con un buono sconto in regalo da utilizzare per un nuovo acquisto a maggio. Cogli al volo l’offerta di ePRICE per risparmiare quasi 170 euro e ottenere un cashback del valore del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.