iPhone 14: arriva il ProMotion anche sul modello "low-cost"

iPhone 14 potrebbe avere il supporto al display ProMotion a 120Hz anche sulla line-up basic. Questa è una gran bella notizia per i futuri acquirenti dei nuovi melafonini.

iPhone 14 basic come iPhone 13 Pro?

Questa mossa potrebbe apparire molto simile a quella dello scorso anno effettuata dalla compagnia con i modelli Pro della gamma iPhone 12. Due caratteristiche hardware esclusive per le controparte premium dell'anno precedente sono state inserite nei modelli basic della generazione successiva.

ProMotion, il nome commerciale di Apple per la sua funzione di visualizzazione della frequenza di aggiornamento variabile, è stata uana features esclusiva per iPad Pro fino all'ultimo anno.

Di fatto, la mela ha introdotto il supporto per la frequenza di aggiornamento 120Hz sul 13 Pro e sul 13 Pro Max. Apple ha mantenuto questo dettaglio hardware esclusivo per la linea 2021, tuttavia, e non ha effettuato alcun cambio per le varianti basic. ProMotion è apparso però anche sui MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Secondo l'analista della catena di approvvigionamento Jeff PU dei titoli internazionali di Haitong, gli acquirenti di iPhone 14 non dovranno scegliere tra i modelli Pro e non professionali per avere i 120 Hz.

PU prevede che tutti i modelli del 2022 supportino la promozione quest'anno. Ciò significa che i clienti non avranno bisogno di spendere oltre 1000€ per vedere un pannello più fluido e beneficiare delle funzionalità tipiche del ProMotion. Non di meno, l'analista continua ad ipotizzare che le controparti basic non vedranno un aggiornamento della memoria RAM.

Nelle notizie correlate, sappiamo che la line-up Pro dovrebbe avere una pillola e un foro al posto del tanto amato/odiato notch. Le varianti basic (standard e Max) invece, avranno ancora la tacca. In ultima analisi, dovremo dire addio all'agognato iPhone Mini. Quest'anno ci saranno solo due dimensioni fra cui scegliere: 6,1 e 6,7 pollici.