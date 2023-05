iPhone 14 al prezzo più basso di sempre su Amazon nel taglio da 256 GB (-290€, anche in 12 rate)

È il momento di acquistare iPhone 14 da 256 GB. Questa variante, decisamente più comoda rispetto al modello base da 128 GB, è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico con questa nuova offerta di Amazon. Grazie alla promozione in corso, valida solo per alcune colorazioni, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 869 euro invece di 1.159 euro, beneficiano così di uno sconto di 290 euro rispetto al prezzo di lancio. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi, senza finanziamenti e con possibilità di pagamento con carta di debito. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

iPhone 14 256 GB è al prezzo più basso di sempre su Amazon

Con l’offerta in corso, iPhone 14 diventa un vero best buy. Lo smartphone è dotato del potente SoC Apple A15 Bionic che viene supportato da un display OLED da 6,1 pollici. C’è anche una doppia fotocamera posteriore, con sensori da 12 Megapixel, mentre lato software troviamo iOS 16, sempre aggiornato puntualmente da Apple. Lo smartphone integra il Face ID, supporta le eSIM e i pagamenti tramite Apple Pay.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 256 GB al prezzo scontato di 869 euro invece di 1.159 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo taglio di memoria che ora viene proposto a poche decine di euro in più rispetto alla versione da 128 GB (attualmente proposta a 799 euro). Per acquistare lo smartphone è anche possibile optare per il pagamento in 12 rate mensili. Questa modalità, accessibile solo agli account Amazon selezionati, permette il pagamento anche con carta di debito, senza finanziamento. L’offerta è disponibile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.