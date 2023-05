iPhone 14 al prezzo più basso di sempre su Amazon è un OTTIMO ACQUISTO (anche in 12 rate)

Il progressivo calo di prezzo registrato in queste ultime settimane ha reso iPhone 14 uno degli smartphone più interessanti da comprare oggi. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Apple al prezzo scontato di 829 euro, con un taglio di prezzo di ben 200 euro rispetto al listino oltre che con la possibilità di optare per l’acquisto in 12 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. L’offerta è valida per diverse colorazioni della gamma. Per accedere allo sconto è possibile fare riferimento direttamente al link qui di sotto.

iPhone 14 128 GB: con 200 euro di sconto è un ottimo acquisto su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 14 è completa e non presenta punti deboli. Lo smartphone è dotato del SoC Apple A15 Bionic e di un display OLED da 6,1 pollici. Si tratta di una combinazione vincente: le prestazioni sono al top e le dimensioni sono compatte, rendendo lo smartphone facilmente utilizzabile in tutti i contesti.

Tra le specifiche troviamo una doppia fotocamera posteriore, con due ottimi sensori da 12 Megapixel, il supporto al 5G e il sistema operativo iOS 16, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Gli utenti interessati all’acquisto di iPhone 14 possono scegliere tra 6 diverse colorazioni in modo da optare per la versione più in linea con il proprio stile e le proprie preferenze.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 al prezzo scontato di 829 euro invece di 1.029 euro. Si tratta di una promozione ottima che unisce 200 euro di sconto e la possibilità di acquisto in 12 rate mensili. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

