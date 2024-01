iPhone 14 256GB: tanto spazio, PICCOLO PREZZO su eBay

Grazie a eBay non devi accontentarti del solito smartphone, ma puoi scegliere il migliore a un prezzo decisamente conveniente. Acquista ora un Apple iPhone 14 256GB a soli 857,90 euro! Si tratta di un ottimo sconto per questo gioiellino della tecnologia. Grazie all’ampia memoria interna puoi installare tutte le app e tutti i giochi che vuoi. Inoltre, ti avanza anche spazio per i tuoi ricordi, contenuti multimediali e documenti. Consegna gratuita e tasso zero sono assicurati con questo acquisto.

iPhone 14 256GB: il tuo smartphone definitivo

Scegliendo Apple iPhone 14 256GB ti aggiudichi uno smartphone iOS definitivo. Infatti, essendo dotato del chip A15 Bionic, assicura prestazioni sempre elevate e al passo con i tempi. Zero latenza e niente bug anche con app e giochi impegnativi dal punto di vista delle risorse. Il display Super Retina XDR è perfetto per goderti al meglio i tuoi contenuti. La batteria spinge per tutto il giorno e oltre. La doppia fotocamera scatta foto perfette e riprende video da vero registra.

Acquistalo adesso a soli 857,90 euro. Con eBay puoi decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 285,96 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

