iPhone 14 (256 GB) giallo: prezzo superlativo su Amazon, pochi pezzi

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta di casa Apple e non volete spendere troppo, e avete l’esigenza di portarvi a casa un gadget dalle alte prestazioni e dalla memoria generosa, iPhone 14 è il dispositivo che farà al caso vostro. Nello specifico, il modello che vi segnaliamo dispone di ben 256 GB di memoria interna ed è disponibile nella sua colorazione gialla. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di 949,00€, spese di spedizione incluse. Questo è uno dei migliori device della sua categoria, proposto ad un prezzo irrisorio per quel che vale e con tantissimi vantaggi al seguito. Non di meno, vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile e gode della consegna celere in meno di 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Non lasciatevelo sfuggire.

iPhone 14 (256 GB): top di gamma dal prezzo incredibile

Questo smartphone di Apple si propone come un device eccellente, meraviglioso, dotato di uno schermo OLED da 6,1″ con notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam e i vari sensori di bordo. Le cornici sono sottili e contenute e posteriormente vi sono due ottiche di punta da 12 Megapixel ciascuna che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide anche al buio. Non di meno, il SOC è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G integrato che assicura performance e prestazioni da ammiraglia. Ha una batteria che dura tantissimo con una singola carica (anche un giorno e mezzo di autonomia con un utilizzo standard) e che si ricarica via MagSafe, mediante USB Type-C o sfruttando la fast charge wireless.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata, con possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e, non di meno, si può anche usufruire del reso gratuito entro il 31 gennaio 2024. A 949,00€ il modello da 256 GB è incredibile, correte a prenderlo.

