iPhone 14 (256 GB) ad un prezzo BASSISSIMO su Amazon

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e desiderate un’ammiraglia sì compatta ma anche estremamente potente, abbiamo una soluzione incredibile che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo di iPhone 14 che, nella sua iterazione con 256 GB di memoria interna e in colorazione Product (RED) si porta a casa ad un prezzo incredibilmente basso: solo 949,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il costo contenuto è veramente eccezionale per un gadget del genere. Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia di prim’ordine, dotata di specifiche tecniche all’avanguardia e con dimensioni tutto sommato tascabili. Di fatto, lui è il “piccolino” della line-up dello scorso anno e, complici i suoi 160 grammi di peso, diventa piacevolissimo da tenere in tasca e da utilizzare con una sola mano.

iPhone 14: tanti vantaggi con Amazon

Con Amazon poi godrete di numerosi vantaggi esclusivi; come non citare la consegna celere e immediata. In pochissime ore il device sarà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa e, non di meno, potrete usufruire della consegna rapida presso uno dei tanti Amazon Locker o Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Non di meno, potrete perfino dilazionare il prezzo del telefono in comode rate con il servizio interno al sito o sfruttando il portale di CreditLine di Cofidis. Cosa aspettate dunque? Questo è un best buy veramente eccezionale che noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione. Avrete il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete usufruire della garanzia di Apple per un anno o di quella di Amazon per ben due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

A soli 949,00€ per la versione con 256 GB in colorazione Product (RED), questo iPhone 14 si presenta come un best buy senza eguali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.