iPhone 14 (128GB) torna di nuovo a 899€ con le 12 rate Amazon

C’è sempre un motivo per acquistare l’ultimo iPhone. Prima di tutto perché è iPhone, secondo perché a questo giro è il cameraphone per eccellenza (foto e video), terzo perché è l’iPhone che costa meno di tutti rispetto a quelli che completano la line-up presentata lo scorso autunno.

Ma noi vogliamo aggiungere un quarto motivo: le 12 rate di Amazon, che poi sono l’elemento distintivo della super offerta rilanciata dal marketplace più famoso al mondo in questi ultimi minuti: da una parte 130 euro di sconto immediato sul prezzo di listino (-13%), dall’altra la possibilità per tutti (e quando diciamo tutti intendiamo davvero tutti) di accedere al pagamento dilazionato in 12 rate senza interessi da 74,92 euro al mese.

È tornata la super offerta di Amazon sul nuovo iPhone

L’inizio del 2023 ha portato in dote una disponibilità rinnovata di alcuni dei dispositivi tech più amati dalle persone: PlayStation 5 da una parte e iPhone dall’altra. Può dunque non essere una sorpresa, ma nemmeno un dettaglio trascurabile: se completi l’ordine ora, non soltanto ti garantisci la possibilità di acquistare il nuovo iPhone 14 in dodici rate, ma anche di riceverlo subito a casa tua (la consegna è prevista entro 24 ore). E se hai l’abbonamento Prime, per te le spese di spedizione sono gratuite.

L’offerta attiva da pochi minuti riguarda non soltanto l’iPhone 14 da 128 GB in colorazione Mezzanotte, ma anche quelli color Azzurro e Galassia, mentre non sono disponibili al momento né iPhone 14 (Product)RED né iPhone 14 Viola. Tutti gli iPhone disponibili a 899 euro con le 12 rate mensili di Amazon sono da intendersi col taglio di memoria interna da 128 GB.

Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon su iPhone 14 (128 GB) per godere sia dello sconto di 130 euro sia soprattutto delle 12 rate mensili senza interessi da meno di 75 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.