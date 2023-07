iPhone 14 (128 GB) torna al suo MINIMO STORICO su Amazon (solo 799€)

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 che, nella sua iterazione con 128 GB di memoria interna e in colorazione azzurra, si porta a casa con soli 799,00€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon, ovviamente, con tantissimi vantaggi al seguito. Uno fra tutti infatti, comprende la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; altresì potrete usufruire della possibilità di ricevere il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare il prezzo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale.

iPhone 14 (128 GB) è l’iPhone da comprare oggi su Amazon

Il device viene venduto e spedito da Amazon e gode anche di un anno di garanzia con Apple e di due anni con il rivenditore (il sito di e-commerce americano) con tanto di assistenza tecnica dedicata. Approfittatene adesso prima che sia troppo tardi; fra le altre cose, citiamo che questo è uno smartphone eccezionale. Ha uno schermo OLED da 6,1 pollici con cornici sottili e notch al seguito, dispone di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, ha una batteria che dura un giorno con una singola carica e si ricarica via Lightning, con la wireless charging o tramite tecnologia MagSafe.

Il comparto fotografico è ottimo: comprende due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e realizza scatti assurdi, nitidi e luminosi anche al buio. È costruito in alluminio e il retro è in vetro; anteriormente invece, troviamo un pannello Ceramic Shield super resistente. Cosa aspettate? Fatelo vostro oggi a soli 799,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse nel prezzo.

