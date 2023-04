iPhone 14 (128 GB) Product (RED) a soli 829€ su Amazon: OFFERTONA, correte

Se state cercando un nuovo smartphone di punta di casa Apple e non sapete cosa acquistare, noi oggi vogliamo suggerirvi l’acquisto di un meraviglioso iPhone 14 che, nella sua iterazione da 128 GB e in colorazione Product (RED) si porta a casa con soli 829,00€ grazie agli sconti di Amazon. Inutile dirvi che si tratta di un super prezzo per un articolo che noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione. Il dispositivo infatti si presenta come un best buy assoluto su tutta la linea; è decisamente più invitante dell’iPhone 13 che finora si attestava attorno agli 800€ sui vari portali di tecnologia.

iPhone 14 (128 GB): l’imperdibile Best Buy del giorno

Capite bene poi che i vantaggi di Amazon sono davvero numerosi ed elevati; partiamo dalla consegna celere e totalmente gratuita entro pochissimi giorni dall’acquisto. Con il servizio di Prime può essere a casa vostra anche in meno di 48 ore. Il reso è totalmente gratuito entro un mese dall’acquisto e si può dilazionare l’importo totale del Device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Come non citare poi la garanzia di un anno con Apple, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e quella di Amazon per due anni, con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

iPhone 14 si prefigura come un dispositivo versatile, adatto a tutti, con un design alla moda, accattivante, con un pannello OLED da 6,1 pollici Retina che si vede benissimo in ogni condizione di luce e con un’autonomia esagerata grazie alla batteria interna. Ottimo il sistema di ricarica via cavo Lightning e mediante tecnologia wireless o MagSafe. A soli 829,00€ questo iPhone 14 da 128 GB e in colorazione Product (RED) è da comprare al volo, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.