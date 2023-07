iPhone 14 (128 GB) Product (RED) a soli 800€: correte a prenderlo

Se state cercando un nuovo melafonino di punta e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 14 da 128 GB, in colorazione Product (RED), che su Amazon costa solo 800,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che la promozione è veramente speciale e vi permetterà di portare a casa uno dei telefoni più incredibili del momento ad un prezzo sensazionale. Sarà vostro con un risparmio enorme sul valore di listino e, non di meno, potrete anche usufruire di altri vantaggi esclusivi.

Primo fra tutti infatti, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche); ciò implica che potrete restituire senza problemi il vostro prodotto entro 30 giorni dal momento in cui l’avrete comprato. Comodo se il gadget presenta difetti hardware. Altresì sappiate che c’è la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

iPhone 14 (128 GB): non lasciatevelo sfuggire

Sempre grazie ad Amazon dovete sapere che potrete dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Inoltre, avrete accesso alla possibilità di ricevere il telefono in pochissimi giorni presso il vostro domicilio ma potrete anche scegliere di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

iPhone 14 non ha certo bisogno di presentazioni; ha una scocca in vetro con supporto al MagSafe, un frame in alluminio, è compatto, lo schermo è da soli 6,1 pollici con cornici sottili e contenute, OLED, con risoluzione Retina e luminosità elevata. Il processore è l’ottimo Apple Bionic A15 con modem 5G e c’è anche un sistema fotografico che realizza video di punta e fa foto nitide anche al buio. A soli 800,00€ questo smartphone non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.