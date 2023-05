iPhone 14 (128 GB): prezzo SUPER SCONTATO su Amazon per pochissime ore

Se state cercando un nuovo smartphone Apple di punta ma non volete spendere cifre esagerate, abbiamo la soluzione perfetta per voi che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo iPhone 14 (128 GB) in colorazione azzurra che si porta a casa con 829,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il prezzo è super scontato e che avrete tantissimi vantaggi al seguito. Come non citare infatti, la consegna gratuita con Amazon Prime: il telefono arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato in pochissimi giorni. Volendo, c’è anche la possibilità di dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che avrete accesso ad un anno di garanzia con il costruttore e a due anni di assistenza tecnica post vendita con il rivenditore. Cosa volere di più, dunque? Fate presto perché a questo prezzo potrebbe andare a ruba o peggio, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Non perdete tempo.

iPhone 14 (128 GB): il Best Buy del giorno

iPhone 14 si presenta come uno smartphone completo, con una dotazione ricca, con un comparto fotografico premium, uno schermo OLED da 6,1 pollici che si vede benissimo in ogni condizione di luce e in ogni contesto, con cornici contenute e notch al seguito, con un frame in alluminio e una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless e MagSafe. Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15 con modem 5G per le connettività next-gen, le performance saranno eccezionali sia sul fronte gaming che nell’utilizzo social. L’autonomia è al top e la ricarica è rapida (in confezione non ci sarà l’alimentatore da muro, tuttavia).

Per soli 829,00€ non potete lasciarvi sfuggire questa occasione; siate veloci perché le scorte potrebbero essere limitate.

