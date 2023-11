iPhone 14 (128 GB): oggi costa solo 699€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta di Apple dalle alte prestazioni, con un design minimal e alla moda, che non costi troppo ma che vada benissimo in ogni operazione, oggi vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 di casa Apple che, grazie agli sconti folli del Black Friday presenti su Amazon, si porterà a casa ad un costo irrisorio: solo 699,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il device, nella sua iterazione color “viola” e con 128 GB di memoria interna, è un best buy senza paragoni. Vanta specifiche tecniche al top, gode di tantissimi vantaggi con il noto portale di e-commerce americano e si può anche pagare in comode rate con CreditLine di Cofidis. Non lasciatevelo sfuggire perché a questa cifra è da prendere al volo.

iPhone 14: con un prezzo così lo dovete prendere subito

iPhone 14 viene venduto e spedito da Amazon al costo speciale di soli 699,00€, spese di spedizione incluse. Gode della consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato e si può anche dilazionare il prezzo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 e avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata con il rivenditore, sia via chat che via telefono. Con il costruttore avrete un anno di garanzia, valido in tutti gli Apple Store del mondo.

iPhone 14 è lo smartphone del momento: è leggero, ha un frame in alluminio, una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe, vanta uno schermo OLED Retina da 6,1″ con notch di piccole dimensioni e il comparto fotografico è di punta e assicura scatti perfetti anche al buio e video in 4K HDR Dolby Vision di qualità cinematografica. Costa solo 699,00€, non lasciatevelo sfuggire.

