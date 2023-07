iPhone 14 (128 GB) giallo: con un prezzo così non puoi ignorarlo

Se state cercando un nuovo iPhone e non sapete cosa comprare, oggi vogliamo consigliarvi un grande classico. Stiamo parlando del meraviglioso iPhone 14 che, nella sua interazione gialla da 128 GB, ci porta a casa ad un prezzo strepitoso. Con soli 799,00 € infatti, avrete accesso ad uno dei device più venduti dell’ultimo periodo, nonché uno dei più apprezzati.

iPhone 14 (128 GB): Best Buy a soli 799€

Parliamoci chiaro: a questa cifra è difficile trovare di meglio, anche perché vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile, con tanti vantaggi al seguito. Come non citare infatti le spese di spedizione comprese nel costo del prodotto. In poche parole non dovrete sborsare un singolo euro in più per portarvelo a casa. La consegna sarà veloce e immediata, nonche garantita. Il terminale arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato in pochissimi giorni; volendo, potreste anche optare per la consegna presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Si può dilazionare l’importo del telefono in comode rate con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis, così potrete dividere tutta la cifra in piccole rate mensili. Altresì, potreste scegliere anche il pagamento suddiviso in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al portale.

C’è un anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo e poi due anni di assistenza tecnica gratuita con il rivenditore, con tanto di supporto logistico sempre attivo, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa potreste volere di più?

IPhone 14 poi, lo conosciamo tutti: è veloce, leggero, compatto grazie al suo schermo OLED da 6,1” Retina che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. Il processore interno fa girare fluide tutte le applicazioni che scaricherete dallo Store e ha un comparto fotografico degno di nota, con due sensori da 12 megapixel ciascuno che realizzano video in 4K HDR Dolby Vision. Questo è uno dei migliori terminali che si possono comprare su Amazon, non lasciatevelo sfuggire. A soli 799,00 € è un Best Buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.