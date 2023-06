iPhone 14 (128 GB) giallo a meno di 830€: sarà lui il tuo prossimo smartphone?

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone di casa Apple e non sai cosa comprare, iPhone 14 è proprio ciò di cui hai bisogno. Pensate anche che è il device più apprezzato e venduto degli ultimi mesi in moltissimi mercati e ha superato perfino il fratellone iPhone 14 Pro Max. Oggi puoi acquistarlo a un prezzo incredibile: solio829,00€ al posto di 1079,00€. Ovviamente lo trovate su Amazon con tantissimi vantaggi al seguito. Come non citare infatti le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere e immediata e la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis. Il modello in sconto è quello giallo con 128 GB di storage interno.

iPhone 14: il più apprezzato del mercato

iPhone 14 nella sua variante gialla è una scelta audace che si distingue in modo unico e inconfondibile. Il colore vibrante aggiunge una nota di gioia e vivacità al dispositivo, permettendoti di esprimere la tua personalità in modo sorprendente. Oltre al design, il terminale dispone di un corpo sottile e raffinato, con una costruzione di altissima qualità che unisce vetro e alluminio. Questo telefono non solo è bello da vedere, ma si impugna anche molto bene.

Il processore A15 Bionic, progettato su misura da Apple, garantisce prestazioni incredibili, consentendoti di eseguire le applicazioni più impegnative in modo fluido e senza rallentamenti. La batteria è stata ottimizzata per fornire un’autonomia eccezionale e con la fotocamera avanzata potrai scattare foto e video di altissima qualità, catturando ogni momento con una nitidezza straordinaria, anche in ProRES e ProRAW.

Sul fronte del software troviamo iOS, il sistema operativo di Apple noto per la sua semplicità d’uso e l’ecosistema integrato. Questo ti permette di connetterti facilmente con tutti gli altri dispositivi Apple che possiedi, rendendo l’esperienza utente ancora più integrata e piacevole. Puoi sincronizzare i tuoi contatti, le tue foto, i tuoi documenti e le tue app su tutti i tuoi dispositivi in modo intuitivo e senza complicazioni.

Su Amazon puoi acquistarlo a soli 829,00€ anziché 1079,00€, risparmiando ben 250,00€. Questa offerta è davvero imperdibile, soprattutto considerando che stai acquistando un dispositivo di alta qualità con tutte le ultime funzionalità e tecnologie all’avanguardia. La consegna sarà celere e immediata, perciò non perdere tempo se sei interessato/a.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.