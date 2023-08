iPhone 14 (128 GB): è lui quello giusto da comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di Apple da comprare oggi e magari non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo iPhone 14 che, nella sua iterazione Galassia con 128 GB di memoria interna, si porta a casa al prezzo super scontato di soli 829,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che è un costo veramente irrisorio per un terminale del genere, in grado di fare qualsiasi cosa. Questo dispositivo, leggero e compatto, con un eccellente comparto fotografico e con un display OLED di ultima generazione, è un best buy assoluto alla cifra a cui viene venduto. Noi vi invitiamo a prenderlo subito se siete interessati perché è “quello adatto a tutti”: non lasciatevelo sfuggire.

iPhone 14: il Best Buy del giorno

Questo smartphone di casa Apple gode di un anno di garanzia con il costruttore, valido non solo online e via chat, ma anche in tutti gli Apple Store del mondo. Con Amazon invece, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. C’è la consegna celere e immediata, oltre che garantita: questo implica che in pochissimi giorni il telefono arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Non di meno, potrete usufruire della possibilità di farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Locker o Amazon Hub.

Infine, sappiate che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in cinque comode soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) o con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis. A soli 829,00€ questo iPhone 14 da 128 GB è semplicemente imperdibile: non lasciatevelo sfuggire, è il best buy del giorno su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.