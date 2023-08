iPhone 14 (128 GB): bastano solo 799€ per portarvelo a casa

Oggi vi parleremo di un telefono di casa Apple che, negli ultimi mesi ha rappresentato una pietra miliare nella tecnologia mobile internazionale. Ovviamente ci riferiamo al potentissimo iPhone 14 che, nella sua iterazione azzurra con 128 GB di memoria interna, oggi costerà solo 799,00€ su Amazon. Questo prezzo è veramente irrisorio per un terminale del genere: è potentissimo visto che è dotato del processore Apple Bionic A15 di nuova generazione ma dispone anche di una serie di caratteristiche che lo rendono adatto a tutti.

È perfetto sia per chi deve farne un utilizzo basico sia per i content creator che lo vogliono adoperare come smartphone di punta per il loro lavoro. A soli 799,00€, spese di spedizione incluse, questo gioiello è il best buy del giorno; non lasciatevelo sfuggire.

iPhone 14: il Best Buy di casa Apple

Difficile non consigliare questo meraviglioso device; ha uno schermo OLED con cornici sottili e notch di piccole dimensioni (che cela la selfiecam e i sensori) da soli 6,1 pollici. Si tiene bene in mano, grazie anche al frame squadrato in alluminio; è leggero (pesa circa 160 grammi) ma ha un’autonomia degna di nota in grado di durare tantissimo con una singola carica. La ricarica è rapida e veloce con il cavo Lightning; volendo, potrete usufruire della wireless charging o della MagSafe per fornire energia al dispositivo. Il comparto fotografico è eccellente, con due sensori da 12 Megapixel ciascuno che girano video in 4K HDR Dolby Vision e scattano foto nitide anche al buio.

Non di meno, il processore Apple Bionic A15 è coadiuvato dal modem 5G per la connettività next-gen; insomma, questo smartphone è il top assoluto in tutto. Noi vi consigliamo di non farvelo sfuggire a soli 799,00€, spese di spedizione incluse. L’offerta potrebbe terminare o peggio, le scorte potrebbe finire a momenti, a breve quindi siate rapidi.

