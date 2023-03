iPhone 14 (128 GB) azzurro a meno di 880€ su Amazon: IMPERDIBILE

Se stavate aspettando il momento perfetto per acquistare un nuovo iPhone 14, oggi è il vostro giorno fortunato. L’ammiraglia entry level di Apple, in colorazione azzurra e con ben 128 GB di memoria interna, si porta a casa con soli 879,99€ con spese di spedizione comprese nel prezzo. La trovate su Amazon, con consegna celere e possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito. Altresì, avrete l’accesso alla piattaforma di Klarna per dividere l’importo del prodotto in tre pagamenti a tasso zero. Volendo, c’è anche l’opzione per comprare oggi e pagare (in un’unica soluzione) fra 30 giorni.

Come non citare il singolo anno di garanzia con Apple, valido in tutti gli Apple Store del mondo, e i due anni di assistenza tecnica dedicata con Amazon, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Se siete interessati, vi invitiamo ad affrettarvi; potrebbe andare a ruba o peggio, potrebbero terminare le scorte disponibili sul sito.

iPhone 14 (128 GB) su Amazon: a questo prezzo è un vero affare

iPhone 14 (128 GB) è uno dei telefoni più venduti dell’ultimo periodo; è arrivato sul mercato con un prezzo di listino elevato, ma con uno street Price così contenuto, diventa un Best Buy su tutta la linea. Costa pochissimo per quello che offre e dispone di caratteristiche intriganti.

Pensiamo allo schermo Retina da 6,1 pollici con tecnologia OLED; si vede bene in ogni condizione di luce e in qualsiasi scenario. Non possiamo non menzionare l’ottima costruzione del device che lo rende sì sottile ma anche molto compatto: pesa solo 160 grammi. La batteria assicura un giorno di utilizzo intenso e si ricarica via MagSafe, via wireless o con il cavo Lightning. Ottimo anche il comparto fotografico di punta con due sensori da 12 Mpx che girano video in 4K HDR Dolby Vision. Insomma, a 879,99€ è da comprare al volo, ma siate veloci.

