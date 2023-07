iPhone 14 (128 GB): OGGI al suo MINIMO STORICO su Amazon (799€)

iPhone 14 è uno dei flagship più interessanti del momento; nonostante manchino due mesi al debutto del nuovo, questo terminale, che viene venduto a soli 799,00€ su Amazon, è il miglior gadget di Apple che si possa comprare oggi. Approfittatene perché le scorte potrebbero essere limitate. Il telefono viene venduto e spedito dal portale di e-commerce e il modello in sconto dispone di 128 GB di memoria interna.

iPhone 14: un peccato lasciarselo sfuggire

Il dispositivo, come detto, gode della garanzia di Apple, valida per un anno in tutti gli Apple Store del mondo; non di meno, si può godere della garanzia di Amazon per due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Il supporto logistico sarà sempre pronto per voi.

Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e ciò implica che non dovrete sborsare un singolo euro in più per portarvelo a casa. La consegna sarà celere e immediata e ci sarà anche la possibilità di ritirare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti in commercio. Altresì, sappiate che il portale di e-commerce americano vi darà la possibilità di dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevelo sfuggire perché le scorte potrebbero essere limitate e la promozione potrebbe finire a breve.

Questo iPhone 14 è un vero best buy, con il suo schermo OLED da 6,1 pollici, il processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, il frame in alluminio satinato e la back cover in vetro lucido che supporta la MagSafe charging. Non di meno, si ricarica anche mediante wireless o attraverso il cavo Lightning. Il comparto fotografico è eccellente, con due ottiche di punta che girano video in 4K HDR e scattano foto nitide anche al buio. A soli 799,00€ è un iPhone incredibile.

